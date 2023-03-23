الحماية المدنية تسيطر على حريق في شقة سكنية بالجيزة

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة بالجيزة، دون وجود أي خسائر بشرية.

بلاغ بنشوب حريق في الجيزة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالانتقال تمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.