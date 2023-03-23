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مسلسل عملة نادرة الحلقة 1.. جمال سليمان يكتب 59 فدانا لحفيده الرضيع

كتب:

ضحى محمد
09:30 م | الخميس 23 مارس 2023
عملة نادرة

عملة نادرة

شهد مسلسل عملة نادرة الحلقة 1 من بطولة نيللي كريم تطورا في الأحداث، إذ يتحدث عبد الجبار الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان مع حفيده «يوسف» الذي طال انتظاره.

ويقرر «عبد الجبار» في الحلقة 1 من مسلسل عملة نادرة كتابة 50 فدانا مطلة على النيل باسم حفيدة الجديد يوسف، وسط ذهول أبنائه، حيث بدأو يشعروا بالحقد والغلو تجاهه.

نيللي كريم ومسلسل «عملة نادرة»

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل لأعلى سعر، عام 2017.

وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل فاتن أمل حربي، العام الماضي وقبله لأعلى سعر. 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.