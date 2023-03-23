مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مروري بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

مصرع وإصابة 4 أشخاص

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بجروح وكدمات، وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم.

أسماء المتوفى والمصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة إبراهيم محي السيد، 38 سنة، مقيم القليوبية، وإصابة: إبراهيم خليفة عبدالقادر، 35 سنة، مصاب بكسر بالحوض، محمد عزت عبد الهادي، 21 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، رفاعي إبراهيم رفاعي، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، جميعهم مقيمين محافظة القليوبية.

ونُقل المصابون جميعاً إلى مستشفى اليوم الواحد لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.