البنك المركزي يرفع سعر الفائدة على أذون الخزانة بالبنوك لـ22.69% لأول مرة

رفع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية، إلى مستوى قياسي جديد، حيث وصل متوسط سعر الفائدة على أذون الـ9 شهور إلى 22.696% لأول مرة من 22.674% الأسبوع الماضي، وارتفع سعر الفائدة على أذون الـ3 شهور لـ20.870% من 20.516% الأسبوع الماضي.

عائد قياسي للمرة الأولى

منحت أسعار الفائدة الجديدة، مزيد من الجاذبية على أدوات الديّن الحكومية قصيرة الأجل، وسط إقبال كثيف من قبل بنوك وشركات وأفراد للاستثمار بها، في ظل العائد المرتفع القياسي الذي تحققه أذون الخزانة المصرية للمرة الأولى.

تقدمت البنوك والشركات، بـ253 طلبا للاكتتاب على أذون الخزانة المصرية أجل 3 شهور، وطلبت 25.198% سعر فائدة، فيما لم يقبل «المركزي» من العروض المقدمة سوى 232 طلباً بمتوسط سعر عائد 20.870%.

البنوك تطلب رفع سعر الفائدة لـ25.4%

وتقدمت البنوك والشركات بـ56 طلباً للاكتتاب على أذون الخزانة أجل الـ9 شهور، وطلبت رفع العائد لـ25.40%، في حين وافق «المركزي» على 14 طلبا فقط بمتوسط سعر فائدة 22.696%.

يذكر أن البنك المركزي المصري، أصدر اليوم الثلاثاء، نيابة عن وزارة المالية، 78.5 مليار جنيه أذون خزانة موزعة على 4 آجال: 3، 6، 9 شهور، وعام واحد، بهدف تدبير سيولة للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.