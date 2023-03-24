بعد عرض أول حلقتين من العمل يبحث الجمهور بشكل كبير عن القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع فى رمضان 2023 الذي يقدمه المخرج خالد يوسف لأول مرة فى رمضان .

القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع في رمضان 2023

حيث أن القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع فى رمضان 2023 الذي يقدم بطولة عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني وحسين فهمي وصلاح عبد الله وحنان مطاوع وريم مصطفي وأحمد عبد العزيز وأحمد وفيق وأخرين هما ثلاثة قنوات.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

حيث أن القنوات التى تعرض مسلسل سره الباتع هم قناة الحياة والتردد الخاص بها هو

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

وتعرضه أيضا قناة ON وكذلك ON DRAMA وترددهم

التردد 11861

معدل الترميز 27500

الإستقطاب رأسي

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا وعلى قناة ON فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا .

أحداث وقصة مسلسل سره الباتع

وتدور فكرة مسلسل سره الباتع حول حقبتين من الزمن فترة الحملة الفرنسية والفترة الحالية .