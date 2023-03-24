مع تطور الأحداث والكشف عن كثير من التفاصيل يبحث الجمهور عن مواعيد عرض سره الباتع على قناة ON والحياة رمضان 2023، الذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي.

مواعيد عرض سره الباتع على قناة ON والحياة رمضان 2023

حيث أن مواعيد عرض سره الباتع على قناة ON والحياة رمضان 2023 سيتم الكشف من خلالهم عن تطورات الأحداث في العمل بعد عثور حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي عن ورقة هامة من خطابات كليمان وهو أحد علماء الحملة الفرنسية.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما يعرض العمل عبر شاشة قناة ON وترددها كالتالى

التردد 11861

معدل الترميز 27500

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة ON فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا أما على شاشة قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا .

أحداث وقصة مسلسل سره الباتع

ومسلسل سره الباتع هو مأخوذ من رواية الأديب يوسف إدريس التى تحمل اسم سره باتع وتدور فى حقبتين من الزمن .