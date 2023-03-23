«الحياة» تبث صلاتي العشاء والتراويح يوميا من مسجد الحسين

أعلن محمود التونى، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، أنه فى إطار التطوير الكبير الذى تشهده الشبكة، واتساقاً مع الجهود الوطنية لدعم وتعزيز القوة الناعمة المصرية وتقديم الواقع المصرى الخالص بكل تفاصيله، تتم إذاعة صلاة العشاء والتراويح على شاشة قناة الحياة يومياً خلال شهر رمضان.

وتذيع قناة الحياة الصلاة على الهواء مباشرة من مسجد الإمام الحسين، رضى الله عنه، ويقوم بإمامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم نخبة من كبار القراء، حيث يمكن للسادة المشاهدين الاستمتاع بأصوات صفوة قراء المدرسة المصرية فى التلاوة، وفى مقدمتهم فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع، وعبدالفتاح الطاروطى، وأحمد تميم المراغى.

من جانب آخر، أشاد عدد من أساتذة الإعلام بقرار مجلس إدارة قناة الحياة بث شعائر صلاة التراويح عبر شاشاتها من بهو مسجد الحسين بالقاهرة، وذلك فى إطار الدور الاجتماعى الذى يقع على عاتق الإعلام، والمتمثل فى تعزيز الروح الدينية بنفوس المواطنين، خاصة مع حلول الشهر المعظم، الذى يحرص فيه الكثير من المسلمين على اتباع القيم الخلقية الرفيعة، والإكثار من الصلوات والدعاء لله بتحقيق أمانيهم.

وقالت الدكتورة ندية القاضى، عميدة كلية إعلام جامعة المنوفية، إن قرار مجلس إدارة قناة الحياة ببث صلاة التراويح من مسجد الحسين طوال شهر رمضان قرار جيد، وسيُسهم فى إحياء الروحانيات الرمضانية.

وأوضحت «القاضى»، فى تصريحاتها لـ«الوطن»، أن بث صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين عبر شاشات التليفزيون فى ليالى رمضان سيُحيى الروح الدينية المتأصلة بنفوس المشاهدين، وسيحثهم على المواظبة على أدائها، وذلك إضافة إلى أنها تعد بمثابة بارقة أمل فى عودة الإعلام الدينى لنصابه الصحيح.

ولفتت عميدة «إعلام المنوفية» إلى أن مسجد الحسين يمثل قيمة دينية كبيرة لدى المسلمين، كونه مقام سيدنا الحسين الذى يتردد عليه المواطنون من جمع المحافظات فى كافة الأعياد والمواسم، فعملية بث صلاة التراويح من داخل هذا المسجد ستعطى انطباعاً دينياً وتاريخاً متميزاً للمتلقى. واختتمت عميدة كلية الإعلام بجامعة المنوفية حديثها، مطالبة الجهات المعنية بضرورة زيادة عرض البرامج الدينية طوال الشهر الكريم، وذلك فى إطار تعزيز النزعة الدينية لدى المتلقين، كونه شهر الطاعات ويحرص فيه المسلمون على متابعة البرامج الدينية.

وفى سياق متصل، ثمَّنت الدكتورة عبير الشربينى، أستاذ الإعلام والاتصالات التسويقية بكلية إعلام جامعة الأهرام الكندية، قرار مجلس إدارة قناة الحياة البث المباشر لشعائر صلاة التراويح من مسجد الحسين بالقاهرة طوال شهر رمضان الكريم.

وقالت «الشربينى»، فى تصريحاتها لـ«الوطن»، إن فكرة بث شعائر صلاة التراويح على الإعلام المرئى تأتى ضمن محددات المسئولية الاجتماعية للإعلام بشكل عام، موضحة أن الشعائر الدينية بشكلها المسموع والمرئى تحيى الطابع الوجدانى الدينى بالنفس الباطنة لجميع أفراد المجتمع وبمختلف الفئات العمرية.

وتابعت أستاذة الإعلام أنه عندما نجد شعائر صلاة التراويح تبث «مباشر» عبر الشاشات المرئية من على أرض مصرية، فهذا يعزز الهوية الوطنية والدينية، ويحيى الوجدان الدينى المتأصل لدى نفوس الشعب المصرى، خاصة أننا شعب متدين بطبيعته ويهوى طوال شهر رمضان الإكثار من الصلوات وسماع الفقرات الدينية، باعتباره شهراً للمغفرة والرحمة والتطهر من الذنوب.

وأكدت أستاذة الإعلام أن اختيار مسجد الحسين فكرة جيدة للغاية، حيث إن منطقة الحسين تعد من أهم مناطق السياحة الدينية فى مصر، وبث شعائر صلاة التراويح من بهوها كان أمراً فى غاية الأهمية لجذب السياحة الدينية وتنشيطها من جديد.