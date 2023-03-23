محافظة البحر الأحمر تحذر المسافرين على الطرق: أمطار تستمر يومين

توقعت غرفة إدارة الأزمات بعمليات محافظة البحر الأحمر عبر بيان رسمي، سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر يومي الجمعة والسبت، وذلك طبقا لمركز التنبؤ بالأمطار، وحذرت المسافرين على طرق البحر الأحمر باتخاذ الحيطة والحذر والتدابير اللازمة خاصة على الطرق السريعة والطرق المؤدية من وإلى المدينة.

سقوط أمطار على البحر الأحمر

وأعلنت أجهزة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة المتوقعة على سلسلة جبال البحر الأحمر، وتشكيل غرفة عمليات الرئيسية بالمحافظة، تنعقد على مدار الـ 24 ساعة لتلقي جميع البلاغات من رؤساء المدن والغرف الفرعية بكل مدينة، حرصًا على سلامة المواطنين.

مواجهة آثار التقلبات الجوية في البحر الأحمر

وشدد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية والصيانة في السدود الصناعية ومخرات السيول والبرابخ ومراكز الإغاثة، ومراجعة المعدات الخاصة بشفط المياه وتطهير بالوعات المياه والمجاري المائية.