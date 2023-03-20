مصرع شاب غرقا في محافظة البحر الأحمر

انتهت رحلة ترفيهية لشاب عشريني من مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية إلى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، نهاية مأساوية حيث لقي الشاب مصرعه غرقا داخل بئر سفاري قيد الإنشاء أثناء رحلة سفاري، لتنتشل فرق الإنقاذ بمدينة الغردقة جثمان الشاب وتم تحويله لمستشفى الغردقة العام لإسعافه ولكنه كان جثة هامدة.

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة شاب يدعى «أحمد يحيي الناظر» سن 20 عامًا، داخل بئر سفاري قيد الإنشاء سقط به، لتنتقل على الفور وحدة من قوة من قسم شرطة ثان الغردقة، إلى موقع البلاغ، كما دفع مرفق إسعاف الغردقة بسيارة إسعاف لنقل الجثمان.

الانتقال لموقع الحادث

وبالانتقال لموقع الحادث وبالفحص تبين سقوط الشاب داخل بئر سفارى قيد الإنشاء أثناء رحلة سفاري بجبال البحر الأحمر بشمال مدينة الغردقة.

تحرير محضر بالواقعة

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف الجهات المختصة، حيث كشف الفحص المبدئي الجثمان إصابة الشاب بسكتة قلبية أدت لتوقف القلب وهو ينظر من أعلى البئر قيد الانشاء ليلقى مصرعه وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.