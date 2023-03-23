خريطة سقوط الأمطار في المحافظات غدا.. غزيرة على بعض المناطق

تشهد العديد من مدن ومحافظات الجمهورية غداً الجمعة، ثاني أيام شهر رمضان أمطارًا مختلفة الشدة من منطقة إلى أخرى، حتى تصل إلى القاهرة.

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً

وتنطلق السحب الرعدية المصحوبة بسقوط أمطار، مختلفة الشدة، بداية من السواحل الشمالية الغربية، والصحراء الغربية، إذ تبدأ متوسطة الشدة، وتتحول إلى غزيرة أحيانًا وتصل للقاهرة الكبرى، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الوجه البحري يتعرض لأمطار متوسطة مساء

وتمتد الأمطار المتوسطة المتفاوتة بين متوسطة الشدة وغزيرة، متجهة إلى الداخل، حيث متوقع أن تصل إلى مناطق، من الوجه البحري مساء، وتكون نسبة حدوثها 60 إلى 70% تقريبا، ومن المتوقع بحسب خبراء الأرصاد أن تتساقط على تلك المناطق على فترات متقطعة.

القاهرة على موعد مع الأمطار الرعدية ليلاً

القاهرة على موعد مع عدم استقرار الأحوال الجوية غدًا الجمعة إذ تشهد تكاثرا للسحب الكثيفة المحملة بالأمطار خاصة خلال فترات الليل، ومن المتوقع أن تشهد القاهرة، أمطارا متوسطة الشدة ليلاً، وتكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 50% تقريبًا.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غداً الجمعة على القاهرة والوجه البحري العظمى 28 والصغرى 15درجة، السواحل الشمالية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، جنوب سيناء 29 العظمى الصغرى 17 درجة، شمال الصعيد 30 العظمى والصغرى 13 درجة، جنوب الصعيد العظمى 33 والصغرى 17 درجة مئوية.