يحظى موعد أذان المغرب بأهمية خاصة للمسلمين في شهر رمضان الكريم، حيث يحرص الملايين على أداء الصلاة، ومن بينهم الآلاف الذين يبحثون عن موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 24-3-2023.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 24-3-2023

وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة معرفة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 24-3-2023، حيث يتزامن ذلك مع موعد الإفطار، خلال شهر رمضان المبارك ويتجمع المسلمون لتناول الطعام بعد الصلاة.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم

وحسب إمساكية محافظة الشرقية الصادرة عن الهيئة العامة المصرية للمساحة، يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 24-3-2023، في الساعة السادسة مساء و7 دقائق.

عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم الجمعة 24-3-2023

ووفقا لإمساكية شهر رمضان، فإن عدد ساعات الصيام في الشرقية في ثاني أيام شهر رمصان الكريم والتي تنتهي بحلول موعد أذان المغرب وتبدأ بحلول موعد أذان الفجر، تبلغ 14:02 ساعة .

مواعيد الصلاة في الشرقية

أما موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الجمعة 24-3-2023 يكون في الساعة 12:01، ويحين موعد أذان العصر في الساعة 3:29 عصرا، وينطلق موعد أذان الفجر الساعة 4:26، ويسبق موعد أذان الفجر حسب الإمساكية، موعد السحور في الساعة 2:6، وموعد الإمساك في الساعة 4:26، الشروق في الساعة 5:55.