يتطلع جمهور الدراما التليفزيونية، لمعرفة أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 1 بطولة روبي في رمضان 2023، إذ تضمنت تفاصيل مشوقة ومثيرة جذبت انتباه قطاع عريض من المشاهدين خلال الساعات الماضية، ورغبتهم في معرفة ما سيحدث في الحلقات المقبلة.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

ولجأت «صفية النجار» خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 1 بطولة روبي في رمضان 2023، إلى صديقتها التي تعمل طبيبة نفسية، لمُساعدتها في تجاوز محنتها وسوء حالتها النفسية بعد وفاة زوجها، إذ أصيبت بـ«تروما» إثر الصدمة النفسية الشديدة التي تعرضت لها.

وكشفت «صفية» التي تعمل أستاذ لمادة علم النفس في الجامعة الأمريكية، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 1 بطولة روبي في رمضان 2023، عدم قدرتها على التعايش مع الحياة وتراجع أدائها في العمل، بعد وفاة زوجها، فيما تطالبها الطبيبة بمحاولة التعايش وتقبل الموقع، وتغيير نمط حياتها، لما يُسهم في شفائها.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، عبر شبكة تلفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، بينما يُعاد الساعة الثانية والنصف صباحًا، كما يُعاد الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم التالي، ويُعاد للمرة الثالثة والأخيرة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

وتتعاون روبي في مسلسل حضرة العمدة، مع المؤلف إبراهيم عيسى، والمخرج عادل إمام، فيما يتواجد معها البطولة كل من سميحة أيوب، وأحمد رزق، ومحمود عبد الحافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، ومحمد مهران، وإدوارد، وإيهاب فهمي، وحسام داغر وآخرين.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

وأشارت شبكة تلفزيون الحياة، لمتابعيها، إلى التردد الجديد الذي يُمكنهم من متابعة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.