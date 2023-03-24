مع انطلاق موسم مسلسلات رمضان، يبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023، والذي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية مليئة بالتشويق والإثارة وتدبير المؤامرات بسبب الميراث.

القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023

ومن القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023، قنوات cbc، on tv، الحياة، التليفزيون المصري، بخلاف عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

يشارك ريهام حجاج بطولة مسلسل جميلة، هاني عادل، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، سوسن بدر، نبيل عيسى، سامح الصريطي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

قصة وأحداث مسلسل جميلة ومفاجأة الحلقة الأولى

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل جميلة، مفاجأة كبيرة بعد وفاة والدها، حيث فوجئ شقيقها، وشقيقتها ووالدتها، أن كل ممتلكات الأب تم كتابتها باسم جميلة.

وتتزوج جميلة من دكتور زياد، يقوم بدوره هاني عادل، وهو رجلاً سبق له الزواج من عبير صبري وأنجب منها ولدا، وبعد طلاقه منها تزوج من جميلة، وتسعى طليقته لإفساد علاقتهما من أجلها.