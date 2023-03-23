مسلسل جميلة الحلقة 1.. وفاة والد ريهام حجاج بعد صراع مع المرض

مسلسل جميلة الحلقة 1 انطلق عرضها، منذ قليل، بأحداث تكشف تفاصيل حياة جميلة التي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، وذلك باستعراض مراحل حياتها ما قبل أدائها قسم اليمين أمام النيابة الدستورية وزواجها بعدها بسنوات من «زياد» ويجسد دوره الفنان هاني عادل.

مسلسل جميلة الحلقة 1

وانطلقت أحداث مسلسل جميلة الحلقة 1 بأداء ريهام حجاج لقسم اليمين أمام النيابة الإدارية رفقة مجموعة من الشباب والفتيات، وبعد مرور 8 أعوام تظهر زوجة لـ«زياد» ويبدو على علاقتهما الحب والتفاهم.

سوسن بدر والدة ريهام حجاج

وتظهر الفنانة سوسن بدر في دور «شهيرة» وهي والدة ريهام حجاج، والتي تراعي زوجها المريض الذي يرفض محاولاتها بتناول الطعام، ليتوفى أثناء إقامة حفل في المدرسة التي تترأس «شهيرة» إدارتها، إلا أنها تتمالك أعصابها خشية إفساد الحفل.

أبطال مسلسل جميلة

ويشارك في بطولة مسلسل «جميلة» كل من عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، رحمة حسن، ريم سامي وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعظيم.