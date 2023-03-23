مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 1.. مشهد رومانسي يجمع ياسر جلال وداليا مصطفى

انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، مع الفنانة مي عمر، الذي يعرض على شاشة الحياة، وشبكة DMC.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها محبو الفنان كونه يُقدم مادة فنية دسمة، كما اعتاد الجمهور على أعماله خلال شهر رمضان الكريم.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة الحلقة1

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، بمشهد لـ«أمجد» الدور الذي يجسده الفنان مراد مكرم مغشيا عليه على الأرض مقطوع الشرايين.

وانتقلت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بمشهد رومانسى بين ياسر جلال وزوجته «عاليا» الدور الذي تجسده الفنانة داليا مصطفى، وسألته عن سبب استيقاظه مبكرا ليخبرها عن قلقه بسبب أحوال أمجد التى لا تعجبه، وأنهما لديهما اجتماع وخائف من عدم مجيئه.

وجرى نقل أمجد إلى المستشفى، فيما ذهب ياسر جلال للشركة وطلب من السكرتيرة الخاصة به أن تتصل بـ«أمجد» لتخبره بعد اتصالها بما تعرض له ونقله بالمستشفى، واتصلت «عاليا» داليا مصطفى بـ «بسينة» زوجته «أمجد» الدور الذي تجسده الفنانة مي عمر، وأخبرتها بما تعرض له أمجد وطلبت منها الذهاب سوياً للمستشفى للاطمئنان عليه.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال وهو شرقي ورومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

مواعید عرض مسلسل علاقة مشروعة

ومن المقرر عرض مسلسل علاقة مشروعة، على قناة الحياة يوميًا في رمضان 2023، الساعة 9.30 مساء ويعاد الساعة 4.30 فجرا والساعة 1.30 مساء، بينما يُعرض على شبكة DMC، في تمام الساعة 11 والنصف مساء.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

ومن المقرر عرض أحداث مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، على قناة الحياة وشبكة dmc، ومنصة «Watch IT» الإلكترونية.

تردد قناة الحياةالتردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة : HD.