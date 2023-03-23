مواعید عرض مسلسل علاقة مشروعة بطولة یاسر جلال في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، الحلقة الأولى، مع الفنانة مي عمر، وتدور قصة المسلسل في إطار رومانسي، ويبحث محبو العمل الدرامي عن مواعيد عرض العمل الدرامي، المقرر أن يكون في إطار 15 حلقة، ويُعرض على شاشة الحياة، وشبكة DMC.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

يعتبر مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها محبي الفنان كونه يُقدم مادة فنية دسمة، كما اعتاد الجمهور على أعماله خلال شهر رمضان الكريم.

تردد القناة المناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

ومن المقرر عرض أحداث مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، على قناة الحياة وشبكة dmc، ومنصة «Watch IT» الإلكترونية.

تردد قناة الحياة

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة : HD.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

ومن المقرر عرض مسلسل علاقة مشروعة، على قناة الحياة يوميًا في رمضان 2023، الساعة 9.30 مساء ويعاد الساعة 4.30 فجرا والساعة 1.30 مساء، بينما يُعرض على شبكة DMC، في تمام الساعة 11 ونصف مساءًا.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال وهو شرقي ورومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.