دائمًا ما تحظى الأعمال الدرامية في شهر رمضان بمتابعة وتفاعل عدد كبير من الجماهير، مِمَن يحرصون على متابعة سير الأحداث بالكامل طوال فترة عرض المسلسل؛ تجنبًا لتفويت حلقة معينة أو أجزاء منها، ما يعيقهم عن فهم باقي الأحداث في الحلقات التالية، ما جعل معرفة القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 يشغل اهتمام عدد كبير منهم.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمین

ويعتبر مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين من نوعية مسلسلات الـ15 حلقة، أي تنتهي أحداثه مع حلول منتصف الشهر الكريم، ويعتبر البطولة الأولى المطلقة للفنان أحمد أمين، ويُنقل عبر شبكة قنوات «DMC» بالإضافة إلى منصة «Watch IT»، ونستكمل في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023، وهي على النحو التالي:

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: الخطأ 5/6.

جودة القناة: HD.

ساعات البث: 24 ساعة.

مواعید عرض مسلسل الصفارة

ويُعرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، يوميًا عبر شبكة قنوات «DMC»، في تمام 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

أحداث وقصة مسلسل الصفارة

ويعتبر مسلسل الصفارة عملًا كوميديًا، تدور أحداثه حول مرشد سياحي يجد «صفارة» الملك توت عنخ آمون ويستخدمها في العودة إلى الماضي، ومن ثم تتوالى الأحداث بعدها، ويشارك أحمد أمين في هذا العمل عدد من الفنانين، من بينهم طه دسوقي وآية سماحة.