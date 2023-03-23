مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2023 وفقا لخريطة «الأعلى للجامعات»

انتظمت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، اليوم، في الدراسة مع أول أيام شهر رمضان 2023، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأوضح عددا من رؤساءها مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2023، و التي تبدأ من الساعة الـ9 صباحا و تنتهي الساعة 2.5 مساء، وفقا لطبيعة ولوائح العمل لكل كلية، و كذلك مواعيد العمل الرسمية المتمثلة في الصور و الانصراف للعاملين.

تفاصيل مواعيد الدراسة في رمضان 2023

وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2023في الجامعة تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى 2.5 مساء، وذلك وفقا لطبيعة وعمل كل كلية، وكذلك مواعيد الحضور والانصراف للعاملين، مؤكدا الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي للعام الجامعي الجاري.

ومن جهته، أوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الكليات انتظمت اليوم في أعمال الدراسة وفقا للجداول الزمنية للمحاضرات، موضحا أن مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2023، تبدا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا، وفقا لطبيعة العمل لكل كلية وكذلك مواعيد الحضور والانصراف.

مواعيد الدراسة بجامعة المستقبل

ومن جهته، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، ان مواعيد الدراسة والعمل بمختلف كليات الجامعة خلال شهر رمضان 2023 تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى 2.5 مساء وفقا لطبيعة وعمل كل كلية مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات والضوابط المتبعة في هذا الشأن.