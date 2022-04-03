حقيقة تعديل مواعيد الدراسة في رمضان 2022 ورفع الغياب.. التعليم توضح

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم تعديل مواعيد الدراسة في رمضان 2022، وأن الدراسة مستمرة بالمدارس دون أي معوقات، ولا صحة لما يجري تداوله عن رفع الغياب بالمدارس في رمضان، مؤكدًا أنه جرى التشديد علي تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة له داخل المدارس أولًا بأول.

مواعيد الدراسة في رمضان 2022.. تسجيل الغياب إلزامي

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تسجيل الغياب بالمدارس يجري بشكل إلزامي وليس اختياريا، مشيرًا إلى أنه يجري اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطلاب المتجاوزين نسبة الغياب المقررة.

وقال المصدر إن هناك تعليمات لجميع المعلمين بالالتزام بخريطة المناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية قبل امتحانات نهاية العام.

طلاب رابعة ابتدائي يؤدون امتحان العلوم والمهارات المهنية

وفي سياق آخر، يؤدي طلاب الصف الرابع الإبتدائي، اليوم، امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية، عن شهري فبراير ومارس، بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدمج الامتحانات الشهرية في اختبار واحد لشهر أبريل الجاري.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يجري عقد امتحانات رابعة ابتدائي ورقيًا في المدارس، مشيرة إلى أن أسئلة الامتحانات تقتصر على ما جرى تدريسه للطلاب حتى نهاية شهر مارس الماضي، وأن الأسئلة تعتمد على فهم مخرجات التعلم وليس على الحفظ والتلقين.

وأضافت وزارة التعليم أن الدرجة الكلية لكل مادة 30 درجة، مشيرة إلى أنه جرى تحديد 15 سؤالًا في كل مادة دراسية، وأنه يتم وضع الأسئلة من جانب موجهي الإداراة التعليمية من بنك الأسئلة، مشددة على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ويؤدي طلاب رابعة ابتدائي، غدًا الاثنين 4 أبريل 2022، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وict ، ومدة الامتحان 45 دقيقة.