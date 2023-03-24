كشفت سوريا، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023، ثاني رمضان الكريم، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023، تبدأ بصلاة الفجر في تمام الساعة 5:10 صباحا، والشروق 6:35 صباحا، وصلاة الظهر 12:42 مساء، وصلاة العصر 4:10 مساء، وصلاة المغرب 6:48 مساء وصلاة العشاء 8:18 مساء.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023

وذكرت أن مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023، ستختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023، سيبدأ في الساعة 5:10 صباحا، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:58.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023

وموعد أذان الظهر في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023، يبدأ في الساعة 12:42 مساء ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس، إلى الساعة 12:39.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023، يبدأ عند الساعة 4:10 مساء ليزيد تدريجيا حتى نهاية شهر مارس الجاري، إلى الساعة 4:12 مساء.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023، يبدأ عند 6:48 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتي نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:54 مساء.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023

وبحسب بيان من الدولة السورية، تبلغ عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الجمعة 24-3- 2033، 14 ساعة و30 دقيقة.