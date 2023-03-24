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مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023

كتب:

محمد علي حسن
12:21 ص | الجمعة 24 مارس 2023
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا

كشفت سوريا، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023، ثاني رمضان الكريم، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023، تبدأ بصلاة الفجر في تمام الساعة 5:10  صباحا، والشروق 6:35 صباحا، وصلاة الظهر 12:42 مساء، وصلاة العصر 4:10  مساء، وصلاة المغرب 6:48 مساء وصلاة العشاء 8:18 مساء.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023

وذكرت أن مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023، ستختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023، سيبدأ في الساعة 5:10 صباحا، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:58.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023

وموعد أذان الظهر في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023، يبدأ في الساعة 12:42 مساء ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس، إلى الساعة 12:39.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023، يبدأ عند الساعة 4:10 مساء ليزيد تدريجيا حتى نهاية شهر مارس الجاري، إلى الساعة 4:12 مساء.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023، يبدأ عند 6:48 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتي نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:54 مساء. 

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023

وبحسب بيان من الدولة السورية، تبلغ عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الجمعة 24-3- 2033، 14 ساعة و30 دقيقة.

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