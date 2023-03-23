موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023.. اعرف مواقيت الصلاة

كشفت الدولة السورية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023، إذ يكون اليوم أول رمضان الكريم، بناءً على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023

ونشرت الحكومة السورية في بيان مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023، حيث تبدأ صلاة الفجر 5:10 صباحا، والشروق 6:35 صباحا، وصلاة الظهر 12:42 مساءا، وصلاة العصر4:10 مساءا، وصلاة المغرب 6:48 مساءا وصلاة العشاء 8:18 مساءا.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم

وذكرت الحكومة أن موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023، ستختلف يوميا بزيادة أو نقص حوالي دقيقة أو دقيقتين، حيث أن موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023، يبدأ عند 6:48 ويفطر فيها الصائمين.

موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم

وأضافت الحكومة أن موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم سيختلف عن موعد الصلاة في نهاية الشهر الجاري، حيث أنه سيزيد إلى أن يصبح صلاة المغرب الساعة 6:54 مساءاً.

موعد الإفطار اليوم في سوريا الخميس 23-3-2023

وأشارت الحكومة السورية، إلى أن موعد الإفطار اليوم في سوريا الخميس 23-3-2023 سيكون عقب رفع اذان المغرب مباشرة حيث من المقرر أن يكون أذن المغرب عند ساعة 6:48 مساءاً.