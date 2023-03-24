نيللي كريم تتصدر تريند «تويتر» بعد طرح الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة

أعلنت شركة العدل جروب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تصدر الفنانة نيللي كريم تريند تويتر بعد طرح الحلقة الأولى من المسلسل.

ونشرت الشركة البوستر الدعائي للمسلسل، معلقة: «النجمة نيللي كريم تتصدر تريند توتير بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة».

قصة مسلسل «عملة نادرة»

مسلسل عملة نادرة يتناول قصة الميراث في الصعيد وكيف يتم التفرقة بين الرجل والمرأة في هذه النقطة المسلسل من بطولة نيللي كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندا موسى، ومحمد لطفي، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وهشام عاشور، ونهى صالح، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، ووئام مجدي، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.