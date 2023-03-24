مصرع شخص وإصابة 14 إثر انقلاب سيارة في المنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مركز ملوي التخصصي، لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ربع نقل في ملوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإنقلاب سيارة ربع نقل في مركز ملوي، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر.

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث شرق كوبري ملوي الجديد، مما أسفر عن مصرع عبد الصبور مسعد 44 عاما، مقيم بمركز ديرمواس.

نقل 14 مصابا إلى المستشفى

كما أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا وهم: علاء حمدي 49 عاما، مقيم بأبوقرقاص، حسام نبيل 42 عاما، عبد الباري شوقي 42 عاما، محمد حسين 43 عاما، وليد رمزي 40 عاما، علي ضاحي 45 عاما، محمد ربيع 40 عاما، فتحي عزيز 59 عاما، عماد سمير 45 عاما، محمد عبد العال 49 عاما، إسماعيل داخلي 49 عاما، أحمد إكرامي 47 عاما، محمود محمد 42 عاما، متولي عيد 40 عاما، وجميعهم يقيمون في قري: البرشا، ديروط أم نحله، العرين، نواي، البركة، الريرمون، الروضة، تونا الجبل بمركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مركز ملوي التخصصي لتلقي العلاج وتقرر خروجهم عدا ثلاثة مصابين باشتباه ارتجاج، وكسور وكدمات، وتم التحفظ على السيارة وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.