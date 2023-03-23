ندب المعمل الجنائي لفحص حريق اندلع في منزل بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب في منزل من 3 طوابق بقرية كفر منصور مركز طوخ بالقليوبية، دون خسائر بشرية وطلبت الجهات المعنية تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بحريق في منزل بطوخ

كانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد سيطرت على حريق نشب في منزل مكون من ثلاث طوابق، حيث شب الحريق بالطابق الثالث بسب ماس كهربائي داخل المنزل.

ودفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر بشرية وقبل امتداده إلى المناطق المجاورة له وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تفاصيل حريق منزل طوخ

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في منزل بقرية كفر منصور، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية إلى موقع الحريق، وتبين نشوب الحريق بمنزل مكون من ثلاث طوابق، ونشب بالطابق الثالث بسب ماس كهربائي، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتقدير الخسائر.