تضم مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الجمعة 24-3-2023 ثانى ايام شهر رمضان المبارك لهذا العام والجمعة الأولى بالشهر الكريم، موعد صلاة الفجر، وموعد صلاة الظهر، وموعد صلاة العصر، وموعد صلاة المغرب، وموعد صلاة العشاء، وموعد الشروق.

وأيضا تشمل مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الجمعة 24-3-2023 مواقيت أذان الفجر وموعد صلاة الظهر وموعد أذان العصر وموعد أذان المغرب وموعد أذان العشاء.

مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الجمعة 24-3-2023 اليوم الثانى بشهر رمضان تحدد بناء على إمساكية شهر رمضان 2023 التى أقرتها هيئة المساحة المصرية لهذا العام وفقا لحسابات الظل وخطوط الطول والعرض.

مواقيت الصلاة اليوم

وتنشر "الوطن" مواقيت الصلاة في الأقصر اليوم الجمعة 24-3-2023 ومواعيد الأذان فى الفروض الخمس وفقا لإمساكية شهر رمضان 2023 بمحافظة الأقصر،

موعد اذان الفجرباليوم الثانى لرمضان 04:29صباحا

موعد الشروق باليوم الثانى لرمضان 05:56 صباحا

موعد أذان الظهر باليوم الثانى لرمضان 12:02 مساء

موعد أذان العصر باليم الثانى لرمضان 03:29 مساء

موعد أذان المغرب باليوم الثانى لرمضان 06:09 مساء

موعد أذان العشاء باليوم الثانى لرمضان 07:39 مساء.