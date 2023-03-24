حسين فهمي يروج لمسلسل سره الباتع: «الدكتور يوسف رمم الورقة واكتشف مفاجأة»

روج الفنان حسين فهمي، لمسلسل سره الباتع، والذي يضم أكثر من 60 فنانا، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر حسين فهمي، صورة من المسلسل، وعقب: «مدد يا سلطان حامد مدد، حامد مسك أول طرف الخيط لسر السلطان.. الدكتور يوسف قدر يرمم الورقة واكتشفوا مفاجأة».

مواعيد عرض مسلسل سرة الباتع

وأضاف: «تابعوا المسلسل عشان تعرفوا باقي الحكاية وتفهموا اللغز، مواعيد عرض مسلسل سره الباتع يتم إذاعته يومي الساعة 10.00 مساء على قناة الحياة، الساعة 11.00 مساء على قناة الحياة دراما الساعة 11.30 مساء على أون تي في ON tv».

مواعيد إعادة مسلسل سرة الباتع

وتابع: «الإعادة على القنوات التالية بالمواعيد الآتية: قناة ON الساعة 7:30 مساء، قناة الحياة الساعة 12.00 صباحًا، كل عام وأنتم بخير رمضان كريم، أدامه الله عليكم بالخير».