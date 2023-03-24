تشمل مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023 باليوم الثانى بشهر رمضان المبارك والجمعة الاولى للشهر الكريم 3 مواقيت هامة للصاة، بينها موعد صلاة الفجر الذى يبدأ به صيام اليوم، وموعد صلاة الظهر، وهو موعد صلاة الجمعة الأولى برمضان، فضلا عن موعد صلاة المغرب الذى ينهى صيام اليوم.

لذا تكتسب مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023 ثانى ايام رمضان أهمية كبيرة لدى المواطنين، ويحرصوا على تحرى مواقيتها بدقة بالغة.

مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023 تحدد بناء على إمساكية شهر رمضان 2023 لمحافظة دمياط التى أقرتها هيئة المساحة المصرية وفقا لخطوط الطول والعرض والتى تختلف من محافظة لأخرى ومن مدينة لأخرى بدقائق معدودة تصل حتى 15 دقيقة أحيانا.

مواقيت الصلاة اليوم

وتنشر "الوطن" مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023 اليوم الثانى لشهر رمضان، وفق لإمساكية رمضان بدمياط،

موعد أذان الفجر اليوم بدمياط 04:26 صباحا

موعد الشروق اليوم بدمياط 5:54 صباحا

موعد أذان الظهر اليوم بدمياط 11:59 مساء

موعد أذان العصر اليوم بدمياط 03:29 مسا

موعد أذان المغرب اليوم بدمياط 06:09 مساء

موعد أذان العشاء اليوم بدمياط 07:39 مساء.