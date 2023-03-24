موعد عرض برنامج لعلھم یفقھون تقديم خالد الجندي على قناة dmc

أعلن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مواعيد عرض برنامج لعلهم يفقهون الجديدة طوال شهر رمضان المبارك.

موعد عرض برنامج خالد الجندي

وقال الشيخ خالد الجندي، إن برنامج «لعلهم يفقهون» يعرض في تمام الساعة الثالثة ونصف حتى الساعة الرابعة عصرًا طوال أيام شهر رمضان المبارك، عبر فضائية «دي إم سي» على أن يتبادل تقديمه مع الشيخ رمضان عبدالمعز.

موعد عرض برنامج لعلھم یفقھون

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، يقدمان برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «دي إم سي».

ويواصل البرنامج تقديم المعلومات الفقهية والدينية بشكل عام بشكل ميسر دون تنفير، ما يسهم في إقبال المشاهدين على البرنامج بشكل كبير، ومن المقرر تخصيص محتوى ديني مختلف يناسب الشهر الكريم بشكل مميز.

وكان الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قد على اختيار أحد علماء برنامج «لعلهم يفقهون» لأداء خطبة الجمعة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، قائلًا: «الرئيس السيسي أدى صلاة الجمعة في مسجد المشير والتقى بقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة».

وأضاف خالد الجندي، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الجمعة، أنه جرى اختيار أحد أعضاء فريق البرنامج وهو الدكتور الشحات العزازي لأداء خطبة الجمعة في مسجد المشير أمام الرئيس السيسي.

وتابع: «حقيقة، هذا تشريف إضافي لجامعة لعلهم يفقهون، وعندما يختار واحد من أعضاء الفريق، لكي يقوم بهذه الخطبة الهامة على منبر مسجد المشير وأمام الرئيس وكبار قادة القوات المسلحة، بمناسبة احتفالات العاشر من رمضان 1393 هجرية، والتي وافقت 6 أكتوبر 1973 ميلادية».