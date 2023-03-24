مسلسل جميلة الحلقة 2.. الوصية تفجر أزمة بين أفراد الأسرة

تشهد أحداث مسلسل جميلة الحلقة 2 التي تعرض على عدد من القنوات، غضب أسرة جميلة من تصرفات الأب الذي ترك وصية بعد وفاته، بأن تؤول ممتلكاته إلى ابنته جميلة فقط، دون شقيقها وشقيقتها ووالدتهم، الأمر الذي تسبب في صدمة للجميع.

مسلسل جميلة الحلقة 2

في أحداث مسلسل جميلة الحلقة 2، تبدأ نقطة الصراع الذي يحيط بجميلة، وتؤدي دورها ريهام حجاج، التي تعمل مستشارة في النيابة الإدارية، بسبب الغضب الذي يسيطر على والدتها وتقوم بدورها سوسن بدر، وشقيقها يجسد شخصيته نبيل عيسى، وشقيقتها التي تلعب دورها سامية عاطف.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

ويبدأ الصراع حول معرفة مصير هذه الوصية، وسبب هذه الخطوة التي أقدم عليها الأب، وتبدأ الشكوك حول جميلة نفسها، وسيطرتها على والدها في مرضه، للاستحواذ على الميراث بمفردها.

مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج والقنوات الناقلة، حيث يعرض على قناة cbc في الساعة 6.15 مساء، والحياة 1.15 صباحا، وعلى on tv في الساعة 11.15 مساء.

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، يسرا اللوزي، عبير صبري، سوسن بدر، سامية عاطف، أحمد وفيق، هاني عادل، نبيل عيسى، سامح الصريطي، صبري عبدالمنعم.