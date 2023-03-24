يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج على قناة ON في رمضان 2023، لمتابعة كيف يتصرف أشقاء جميلة ووالدتها، بعد الصدمة التي تعرضوا لها بعد وفاة الأب، ووصيته بكتابة كل ممتلكاته باسم جميلة فقط.

مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج على قناة ON في رمضان 2023

يأتي مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج على قناة ON في رمضان 2023، في الساعة 11.15 مساء، بخلاف عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

تتناول أحداث وقصة مسلسل جميلة، تفاصيل حياة جميلة التي تعمل في النيابة الإدارية، وزوجها كان متزوجا من امرأة قبلها، وتتفاجئ بعد وفاة والدها أنه وضعها في مأزق كبير أمام أسرتها، بعد وصيته وكتابة ممتلكاته لها بمفردها دون شقيقتها وشقيقها ووالدتها.

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، وتجسد سوسن بدر دور والدتها، وشقيقها يقوم بدوره الفنان نبيل عيسى، وتجسد دور شقيقتها سامية عاطف وزوجها هشام إسماعيل الذي يعمل في مجال المحاماة.

ويشارك في البطولة هاني عادل، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.