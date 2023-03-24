يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، وذلك بعد المفاجأة المدوية التي جاءت مع نهاية الحلقة الأولى، حيث فوجئت أسرة جميلة مع وفاة الأب، بأن كل الممتلكات تم كتابتها باسم شخص واحد فقط وهى جميلة.

مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

ومن مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، حيث يعرض على قنوات cbc، on، الحياة، ومنصة watch it الإلكترونية.

ويعرض على شاشة قناة on tv في الساعة 11.15 مساء، فيما يعرض على قناة cbc في الساعة 6.15 مساء، وعلى الحياة في الساعة 1.15 صباحا.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

تدور قصة مسلسل جميلة التي تقوم بدورها ريهام حجاج، وهي مستشارة في النيابة الإدارية، التي تتفاجأ بعد وفاة والدها، أنه أوصى بكل ممتلكاته إليها دون والديها وشقيقتها وشقيقها، الأمر الذي يفتح بابا كبيرا للصراع الشرس.

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، وسوسن بدر، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، عبير صبري، سامح الصريطي، صبري عبدالمنعم، نبيل عيسى.