تكتسب اليوم مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الجمعة 24-3- 2023 ثانى أيام شهر رمضان والجمعة الأولى بالشهر الكريم أهمية كبيرة، حيث يضم اليوم 3 توقيتات صلوات "الفجر والظهر والمغرب" والتي يتحرى الجميع توقيتاتها بدقة.

تحدد مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الجمعة 24-3-2023 بداية صيام اليوم مع أذان الفجر، ونهاية صيام اليوم الثاني مع أذان المغرب، وموعد صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك لهذا العام مع أذان الظهر.

مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الجمعة 24-3-2023 حددتها هيئة المساحة المصرية بإمساكية رمضان 2023 لهذا العام لمختلف المحافظات، حيث يكون هناك فارق زمني من مدينة لأخرى وفقا لإسقاط الظل الذي يحدد ميقات الصلاة من مدينة لأخرى.

وتنشر "الوطن" مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الجمعة 24-3-2023 لليوم الثانى من شهر رمضان، وفقا لإمساكية رمضان 2023.

مواقيت الصلاة بمحافظة دمياط اليوم الجمعة

الفجر04:26 صباحا - الشروق 5:54 صباحا- الظهر 11:59 مساء- العصر 03:29 مساء- المغرب 06:09 مساء- العشاء 07:39 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة أسوان اليوم الجمعة

الفجر04:36 صباحا-الشروق 05:56 صباحا- صلاة الظهر 12:02 مساءا-العصر 03:29 مساءا-المغرب 06:09 مساءا-العشاء 07:39 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الأقصر اليوم الجمعة

الفجر04:29 صباحا- موعد الشروق 05:56 صباحا- الظهر 12:02 مساء- العصر 03:29 مساء- موعد أذان المغرب 06:09 مساء - العشاء 07:39 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الفيوم اليوم الجمعة

صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:26، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30

مواقيت الصلاة بمحافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة

صلاة المغرب 6:17، العشاء 7:35، السحور 2:18، إمساك، الفجر 4:38، الشروق 6:5، الظهر 12:6، العصر 3:38.

مواقيت الصلاة بمحافظة الأسكندرية اليوم الجمعة

فجر 4:31 - ظهر 12:6- عصر 3:36 -المغرب 6:14 -العشاء 7:44

مواقيت الصلاة بمحافظة الدقهلية اليوم الجمعة

صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:27، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30

مواقيت الصلاة بمحافظة القليوبية اليوم الجمعة

صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:26، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30.