14 إجراء من «الصرف الصحي» بالقاهرة الكبرى لرفع درجة الاستعداد خلال رمضان

تواصل أجهزة محافظة القاهرة رفع درجة الاستعداد، خلال شهر رمضان المبارك، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، إذ استعدت شركة الصرف الصحي في القاهرة الكبرى لشهر رمضان المبارك 2023 من خلال اتخاذ إجراءات عدة؛ لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

استعدادات المحطات والشبكات

- رفع درجة الاستعداد لمجابهة أي مشكلات بشبكات الصرف الصحي والمحطات.

- مراجعة المحطات ومصادر تغذيتها بالطاقة الكهربائية.

- صيانة وتجهيز مولدات الكهرباء الاحتياطية للعمل فور قطع الكهرباء.

- تكثيف عمليات التطهير للشبكات والمجمعات وبيارات المحطات لتجنب حدوث طفوحات.

- التفتيش على أغطية المطابق وتوفير رصيد احتياطي لكل منطقة.

- توفير مزيد من قطع الغيار والعدد اللازمة لمواجهة أي أعطال.

- العمل على تجهيز فرق مدربة ومعدات الطوارئ من الشفاطات ومعدات الإنقاذ لسرعة التعامل فور حدوث أي طفوحات.

الأفراد والمتخصصون

- تحديد مسبق للإجازات من رؤساء قطاع التشغيل والصيانة ومديري العموم ومراقبي ومديري الصيانة ومحطة الوقود والخط الساخن والسلامة المهنية.

- وجود مناوبين لرئيس مجلس الإدارة على مدار 3 ورديات للإشراف على حسن سير العمل، والتنسيق مع الجهات المختلفة.

- موصلة العمل بمواقع الشركة بنظام الورادي خلال شهر رمضان.

- تكليف فرق المتابعة الميدانية بالانتشار والمرور المستمر على مناطق الخدمة وأغطية مطابق الصرف الصحي.

- تلقي الشكاوى على الخط الساخن 175 على مدار 24 ساعة.

- غرفة الطوارئ بديوان عام الشركة تتلقى الاتصالات على أرقام 25743175 و25750596 بالاضافة إلى الخط الساخن 175.

- حددت شركة الصرف الصحي ورديات مسؤولي غرفة الطوارئ لضمان استمرار الخدمة على مدار 24 ساعة وهي الوردية الأولى من الساعة 7 صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، والوردية الثانية من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة الحادية عشر مساء، والوردية الثالثة من الحادية عشر مساء حتى السابعة صباحا.