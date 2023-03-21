تنظيم ورشة عمل لتنفيذ فانوس رمضان بالمتحف القومي للحضارة المصرية

قالت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم، إنه في إطار الأنشطة والفعاليات التي ينظمها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، نظم مركز التدريب بالمتحف ورشة عمل تحت عنوان «فانوس رمضان»، عن كيفية إعادة تدوير مخلفات الخامات لتنفيذ فانوس رمضان، وذلك بمشاركة مجموعة من ذوي الهمم أصدقاء المتحف وعدد من الأطفال.

دور متحف الحضارة كمؤسسة ثقافية وتعليمية وحضارية

من جهتها، أوضحت فيروز فكري، نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن ورشة «فانوس رمضان»، واحدة من الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المتحف بصفة مستمرة، في إطار دوره كمؤسسة ثقافية وتعليمية وحضارية، تهدف لرفع الوعي الثقافي والأثري لدى جميع فئات المجتمع، وضمن سياسة وأهداف المتحف لترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص وزيادة الوعي بفئات مثل ذوي الهمم والسعي لدمجهم في مختلف فئات المجتمع.

تنفيذ فانوس رمضان

من جانبها، قالت الدكتورة مها سويلم، مديرة إدارة التدريب بمتحف الحضارة، أن الورشة تضمنت إعادة تدوير مجموعة من الخامات، وتنفيذ فانوس رمضان، تحت إشراف المدربة ميرفت عادل، والمهندسة سمر حسب الله، من مؤسسة مبادرة مصر تستطيع لأصحاب الهمم، بحضور غادة إسماعيل، ممثل اللجنة الوطنية لليونسكو والإيسيسكو.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن مواعيد عمل متحف الحضارة بالفسطاط خلال شهر رمضان المقبل ستكون من الساعة 9 صباحا حتى 4 مساء، على أن تكون آخر تذكرة مباعة الساعة 3 بعد الظهر.