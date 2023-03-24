10 مدن ضمن الأكثر دفئا بثانى أيام رمضان.. بينها أسوان

ترتفع درجات الحرارة اليوم الجمعة ثاني أيام شهر رمضان المبارك والجمعة الأولى بالشهر الكريم على الأنحاء كافة بينما تسجل 10 مدن مصرية درجات حرارة الأكثر دفئًا في مصر، بدرجات حرارة عظمى تتراوح بين 35 و30، درجة مئوية في طقس شديد الحرارة، ومشمس نهارا.

بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 12 حتى 17 درجة مئوية في طقس مائل للبرودة، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس اليوم ثانى رمضان

وتنشر «الوطن» قائمة بالمدن الأكثر دفئا اليوم الجمعة ثانى ايام رمضان ودرجات الحرارة العظمى والصغرى فى 10 مدن تسجل الأكثر دفئا اليوم:

أسوان 33 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى.

قنا 32 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.

سوهاج 31 درجة مئوية للعظمى، و13 درجة مئوية للصغرى.

أسيوط 32 درجة مئوية للعظمى، و12 درجة مئوية للصغرى.

المنيا 30 درجة مئوية للعظمى، و10 درجة مئوية للصغرى.

بنى سويف 30 درجة مئوية للعظمى، و13 درجة مئوية للصغرى.

الوادى الجديد 35 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.

الاقصر 32 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى.

أبوسمبل 34 درجة مئوية للعظمى، و14 درجة مئوية للصغرى.

الفيوم 31درجة مئوية للعظمى، و14 درجة مئوية للصغرى.

الظواهر الجوية بطقس اليوم

تشهد المدن الأكثر دفئا اليوم بطقس اليوم الجمعة ثانى ايام شهر رمضان والتى تضم "الوادى الجديد وأسوان وابو سمبل والأقصر وقنا وسوهاج والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط" عدد من الظواهر الجوية تصاحب الطقس الدافى منها سطوع الشمس، وهبوب رياح مثيرة للأتربة والرمال، مع عدم وجود فرص لسقوط الأمطار طوال النهار وفقا لإستطلاع الأقمار الصناعية.