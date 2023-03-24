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القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع في رمضان 2023 ومواعيد عرضه

كتب:

بسمة شطا
12:01 م | الجمعة 24 مارس 2023
مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع

يبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع في رمضان 2023 الذي يقدمه المخرج خالد يوسف في السباق الرمضاني؛ لمتابعة أحداث الحلقة الرابعة من العمل ومعرفة تطورات الأحداث.

مسلسل سره الباتع 

وستعرض القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع في رمضان 2023، مساء اليوم الحلقة الرابعة للكشف عن موقف أهل البلد من الحملة الفرنسية وهل سيتضامنون مع المماليك أم الفرنسيين.

وسيعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة الحياة والتردد كالتالي ..

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

وكذلك عبر شاشة قناة on وترددها كالتالي..

التردد 11861

معدل الترميز 27500

مواعید عرض مسلسل سره الباتع

وسيعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحا أما على شاشة قناة الحياة سيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

أحداث وقصة مسلسل سره الباتع

وتدور قصة مسلسل سره الباتع حول السلطان حامد الذي قاوم الحملة الفرنسية، وكان نموذجا للشجاعة وحكى عنه الجميع حتى الفرنسيين.

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بقلم بسمة شطا