رئيس شعبة الدواجن: الأسعار تتراجع 5 جنيهات في ثاني أيام شهر رمضان

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن البيضاء تشهد اليوم تراجعاً ملحوظاً بقيمة 5 جنيهات، وسط إقبال المواطنين على الشراء، حيث يبلغ سعر كيلو الدجاج الأبيض داخل المزرعة 69 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 79 جنيها.

أسعار الدواجن

وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كيلو الدجاج الأمهات يسجل في المزرعة 61 جنيهًا ويصل إلى المستهلك بسعر 74 جنيهًا بينما يتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 170 إلى 180 جنيها، ويسجل الشيش طاووق 185 جنيها كما يصل الدجاج البلدي للمستهلك بـ 127 جنيهًا.

استقرار أسعار الدواجن الفترة المقبلة

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، أن تراجع أسعار الدواجن التي تشهدة الأسواق الفترة الحالية كان متوقعا مع بداية شهر رمضان المبارك والسبب زيادة الإنتاج ووفرة المعروض متوقعًا استمرار استقرار الأسعار طوال الشهر الكريم وربما تنخفض بعد رمضان.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، منذ أيام عدة، عن دخول شحنة جديدة من الدجاج البرازيلي المجمد تقدر بـ25 ألف طن، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي من الدواجن يسجل 1.4 مليار دجاجة سنوياً.