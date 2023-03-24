عاش الصائمون أجواء أول ايام شهر رمضان المبارك ، بأجواء روحانية ويتساءل الصائمون في البحر الأحمر عن موعد أذان المغرب ثاني أيام شهر رمضان الكريم ولذلك نقدم لكم موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023

أعلنت هيئة المساحة المصرية، أن موعد أذان المغرب ثان أيام شهر رمضان الكريم في مدن محافظة البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023 في مدن الزعفرانة ورأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر والغردقة عاصمة المحافظة وسفاجا والقصير جنوب المحافظة. سيكون في تمام الساعة السادسة و3 دقائق في مدينة الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، والساعة السادسة مساء في مدينة رأس غارب والساعة 5:58 في مدينة الغردقة و5:57 في مدينة سفاجا و5:56 دقيقة في مدينة القصير و 5:54 دقيقة في مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

موعد صلاة المغرب في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023

وأشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر أن موعد إقامة الصلاة في البحر الأحمر ثاني أيام شهر رمضان الكريم بعد أذان المغرب والذي يحل في الساعة السادسة و3 دقائق في مدينة الزعفرانة، والساعة 6:00 دقيقة في مدينة رأس غارب والساعة 5:57 في مدينة الغردقة و5:57 في مدينة سفاجا و5:56 دقيقة في مدينة القصير و5:54 دقيقة في مدينة مرسى علم.

وأضاف أنه يستحب أن تكون الإقامة لصلاة المغرب بعد الأذان بوقت يكفي لاستعداد الناس للصلاة.

موعد الإفطار اليوم في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-202

موعد الإفطار اليوم الخميس في ثاني أيام شهر رمضان المبارك في البحر الأحمر مع موعد رفع أذان المغرب والذي يأتي في الساعة السادسة و3 دقائق في مدينة الزعفرانة، والساعة السادسة في مدينة رأس غارب والساعة 5:58 في مدينة الغردقة و5:58 في مدينة سفاجا و5:57 دقيقة في مدينة القصير و5:56 دقيقة في مدينة مرسى علم طبقا لهيئة المساحة المصرية.