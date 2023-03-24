أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 24 مارس 2023 في كل المصانع

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظا شأنهما شأن كل مواد البناء داخل جميع المصانع المنتجة، وفق ما كشفت عنه شعبة مواد البناء في الغرف التجارية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 24-3-2023

وتباينت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، في الأسواق المصرية بفارق طفيف إذ إنّ الفارق السعري يتراوح بين 300- 450 جنيها وفقا لنوع الشركة، وفيما يلي رصد لأسعار الحديد والأسمنت اليوم.

- سعر طن حديد المصريين 37500 جنيه.

- سعر طن حديد الكومي 36500 جنيه.

- سعر طن حديد المعادي 36500 جنيه.

- سعر طن حديد العشري 37 ألف جنيه.

- سعر طن مصر ستيل 36 ألف جنيه.

- سعر حديد عز الطن 38474 جنيهًا.

- سعر طن حديد بشاي 37700 جنيه.

- سعر طن حديد العتال 37 ألف جنيه.

- سعر طن حديد عطية 37 ألف جنيه.

- سعر طن حديد سرحان 36 ألف جنيه.

- سعر طن حديد المراكبي 36 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة

- سعر أسمنت الممتاز الطن 1480 جنيهًا.

- سعر أسمنت حلوان الطن نحو 1390 جنيهًا.

- سعر أسمنت السويدي الطن 1350 جنيهًا.

- سعر أسمنت المخصوص الطن 1380 جنيهًا.