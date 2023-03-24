تفاصيل موجة التقلبات الجوية الجديدة.. أمطار على عدة مناطق

كشف خبراء الأرصاد الجوية عن تفاصيل موجة التقلبات الجوية التي بدأت خلال ساعات الليل على أقصى غرب البلاد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد كل من مطروح والسلوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، وأنه مع دخول ساعات النهار تؤثر الأمطار على الإسكندرية ثم تصل إلى الدلتا والوجه البحري ومع دخول الليل تكون فرص الأمطار قائمة على القاهرة وشمال الصعيد تكون متوسطة الشدة ورعدية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم الجمعة أن تنشط الرياح على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على كافة المناطق المذكورة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وذكرت الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على كافة مدن ومحافظات الجمهورية.

- القاهرة 28 - 15

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 29 - 16

- بنها 28 - 15

- دمنهور 29 - 15

- وادي النطرون 29 - 14

- كفر الشيخ 28 - 15

- المنصورة 28 - 16

- الزقازيق 29 - 16

- شبين الكوم 28 - 15

- طنطا 28 - 16

- دمياط 28 - 15

- بورسعيد 27 - 14

- الإسماعيلية 29 - 13

- السويس 29 - 13

- العريش 30 - 15

- رفح 29 - 14

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 29 - 07

- كاترين 20 - 09

- الطور 26 - 13

- طابا 25 - 14

- شرم الشيخ 29 - 17

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 21 - 14

- مطروح 21 - 14

- السلوم 25 - 13

- سيوة 29 - 16

- رأس غارب 27 - 16

- الغردقة 28 - 15

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 28 - 16

- شلاتين 29 - 17

- حلايب 28 - 16

- أبو رماد 25 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 31 - 14

- بني سويف 30 - 13

- المنيا 30 - 10

- أسيوط 31 - 12

- سوهاج 31 - 13

- قنا 32 - 16

- الأقصر 32 - 17

- أسوان 33 - 17

- الوادي الجديد 35 - 16

- أبو سمبل 34 -14.