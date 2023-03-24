درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء.. العظمى في القاهرة 28 درجة

كشف خبراء الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة مدن ومحافظات الجمهورية وذلك بالتزامن مع موجة جديدة من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد على مدار الساعة الجارية.

وأوضح خبراء الهيئة أن درجات الحرارة اليوم الجمعة العظمى على القاهرة 28 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 29 - 16، أكتوبر 29 - 16، بنها 28 - 15، دمنهور 29 - 15، وادي النطرون 29 - 14، كفر الشيخ 28 - 15، المنصورة 28 - 16، الزقازيق 29 - 16، شبين الكوم 28 - 15، طنطا 28 - 16، دمياط 28 - 15، بورسعيد 27 - 14، الإسماعيلية 29 - 13، السويس 29 - 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ والإسكندرية

ومن المتوقع أن تشهد العظميفي العريش 30 والصغري 15، رفح 29 - 14، رأس سدر 28 - 13، نخل 29 - 07، كاترين 20 - 09، الطور 26 - 13، طابا 25 - 14، شرم الشيخ 29 - 17، الإسكندرية 22 - 15، العلمين الجديدة 21 - 14، مطروح 21 - 14، السلوم 25 - 13، سيوة 29 - 16، رأس غارب 27 - 16، الغردقة 28 - 15، سفاجا 26 - 15، مرسى علم 28 - 16، شلاتين 29 - 17، حلايب 28 - 16 .

درجات الحرارة في محافظات الصعيد

وتصل في العظمى في الفيوم 31 والصغرى 14، بني سويف 30 - 13، المنيا 30 - 10، أسيوط 31 - 12، سوهاج 31 - 13، قنا 32 - 16، الأقصر 32 - 17، أسوان 33 - 17، الوادي الجديد 35 - 16، أبو سمبل 34 -14، أبو رماد 25 - 16، رأس حدربة 27 - 17 درجة.

تفاصيل موجة التقلبات الجوية

ومن المتوقع أن تشهد البلاد موجة التقلبات الجوية بدأت خلال ساعات الليل على أقصى غرب البلاد، والتي تسفر عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على كل من مطروح والسلوم.

وأوضحت الأرصاد، أنه مع دخول ساعات النهار تؤثر الأمطار على الإسكندرية ثم تصل إلى الدلتا والوجه البحري ومع دخول الليل تكون فرص الأمطار قائمة على القاهرة وشمال الصعيد تكون متوسطة الشدة ورعدية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم الجمعة أن تنشط الرياح على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على كافة المناطق المذكورة.