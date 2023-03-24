ضبط أكثر من 69 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 69379 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

8737 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

182 مخالفة السير بدون تراخيص.

22 مخالفة موقف عشوائي.

8 دراجات نارية مخالفة.

3 مخالفات شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.