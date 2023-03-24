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رئيس شعبة الدواجن: استقرار أسعار البيض والكتاكيت في شهر رمضان

كتب:

مريم حنفي
11:51 ص | الجمعة 24 مارس 2023
أسعار البيض والكتاكيت

أسعار البيض والكتاكيت

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، إنّ أسعار البيض والكتاكيت تشهد الفترة الحالية استقرارًا حيث يبلغ سعر البيض الأبيض 95 جنيها والبيض الأحمر97 جنيها، والبيض البلدي 105 جنيهات.

أسعار الكتاكيت 

وأوضح السيد، في تصريح لـ«الوطن»، أن يبلغ سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات والبلدي 3 جنيهات بينما يسجل سعر الكتكوت السمان الهجين 7 جنيهات والمسكوفي 29 جنيها بعد أن وصل سعره إلى 30 جنيها منذ عدة أيام، كما بلغ سعر الكتكوت الفرنساوي 10 جنيهات.

 

توقعات بانخفاض الأسعار الفترة المقبلة 

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، أنّ من أسباب استقرار أسعار الكتاكيت والبيض الفترة الحالية، وفرة المعروض الناتج عن زيادة الإنتاج المحلي، ويُتوقع استمرار استقرار أسعار الدواجن والبيض والكتكوت طوال شهر رمضان وقد تنخفض بعد الشهر الكريم. 

وأشار إلى أن حجم الإنتاج السنوي في السوق المحلية للكتاكيت 1.4 مليار كتكوت، بينما يسجل الإنتاج المحلي من البيض 13 مليار بيضة سنويا.

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بقلم مريم حنفي