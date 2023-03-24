يصوم أهالي محافظة جنوب سيناء ما يقرب من 16 ساعة يوميا وهي تقل أو تزيد من مدينة إلى أخرى حسب موقع المدينة الجغرافي، ولذلك نعرض لكم موعد أذان المغرب في جنوب سيناء اليوم الجمعة 24-3-2024.

موعد أذان المغرب في جنوب سيناء اليوم الجمعة 24-3-2024

وقال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء أن موعد أذان المغرب في مدينة الطور الساعة 5:59 مساء.

أوضح الغمريني أن مساجد مدينة الطور تمتلئ بالمصلين في صلاتي القيام والفجر وهناك متابعة مستمرة لكل المساجد تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتوفير سبل الراحة للمصلين.

مواقيت الصلاة في طور سيناء

أكد الغمريني رئيس مدينة طور سيناء أن مواقيت الصلاة في الطور تختلف عن مواقيت الصلاه في شرم الشيخ حيث تسبق مدينة شرم الشيخ مدينة الطور بنحو 7 دقائق في التوقيت.

الفجر 4.20 صباحًا

الشروق 5.45 صباحًا

الظُّهْر 11.52 صباحًا

العَصر 3.20 مساء

المَغرب 5.59 مساء

العشاء 7.15 مساء