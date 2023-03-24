بالتزامن مع ثاني أيام شهر رمضان، يبحث المواطنون عن موعد أذان الفجر في جنوب سيناء الجمعة 24/3/2023، إذ تبدأ مواعيد الصلوات تتغير مع مرور الوقت، وخلال السطور التالية تعرض «الوطن»، موعد أذان الفجر في جنوب سيناء الجمعة 24/3/2023.

موعد أذان الفجر في جنوب سيناء

وعن موعد أذان الفجر في جنوب سيناء الجمعة 24/3/2023 ، يختلف من مكان إلي اخر داخل المحافظة، وتسبق محافظة جنوب سيناء محافظات مصر في الصلاة بنحو من 5 إلي 13 دقيقة عن اذان الفجر في محافظة القاهرة.

آذان الفجر في شرم الشيخ

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال في تصريح خاص للوطن إن مدينة شرم الشيخ تقع علي رأس خليج العقبة وهي ملتقي البحرين، موضحا أن موعد آذان الفجر في مدينة شرم الشيخ اليوم الجمعة 4:18 صباحاً.

عدد ساعات الصيام

أضاف أن موعد الامساك في شرم الشيخ الساعة 4 صباحا وهي تسبق مدينة طور سيناء العاصمة في صلاة الفجر وصلاة المغرب لأن موقعها علي خط الطول يسبق الطور.

أذان الفجر في طور سيناء

مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء عاصمة المحافظة قال للوطن إن موعد صلاة الفجر في مدينة الطور الساعة 4:21 صباحا، وأوضح الغمريني أن جميع المساجد في مدينة طور سيناء تشهد إقبالا كبيرا من قبل المصلين في صلاة الفجر والتراويح.

وتابع أنه يوجد اكثر من 5 مساجد كبيرة في العاصمة بالإضافة إلي أكثر من 40 مسجد آخر تقام فيها جميع الصلوات وجري تخصيص 5 مساجد لصلاة التهجد والاعتكاف في شهر رمضان المبارك.