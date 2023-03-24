تضم إمساكية رمضان 2023 الصادرة عن هيئة المساحة المصرية موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام شهر رمضان المبارك والجمعة الأولى من الشهر الكريم.

تحدد الإمساكية موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الجمعة 24-3-2023 بجانب مواقيت الصلاة كاملة للصلوات الخمس طوال شهر رمضان في مختلف مدن ومحافظات مصر، بناء علي حساب خطوط الطول والعرض، ومساقط الظل.

موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام رمضان يحين في تمام الساعة 6:9 دقائق مساء وفقا لإمساكية شهر رمضان 2023 لمحافظة أسوان والتي تضم 7 مدن ومراكز تابعة، تتبع مواقيت الصلاة بأسوان بينها مدينة إدفو ومدينة أبو سمبل ومدينة نصر النوبة ومدينة كوم أمبوا ومدينة دراو.

موعد أذان المغرب في أسوان اليوم

يعقب موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام شهر رمضان المبارك موعد صلاة المغرب بمحافظة أسوان الذي يعقب الأذان بدقائق تختلف من مسجد لآخر.