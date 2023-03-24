يستعد الملايين من المصريين للإفطار في ثاني أيام شهر رمضان المبارك خلال الساعات المقبلة، ويتساءل المواطنون عن موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الجمعة 24-3-2023، وسط أجواء احتفالية يعيشها المصريون من تعليق زينة رمضان والاستعداد بإقامة موائد الرحمن وغيرها من الأجواء الروحانية والاحتقالية المميزة.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الجمعة 24-3-2023 والذي يكون في تمام الساعة السادسة و9 دقائق مساء، فيما أعلنت عن موعد أذان الفجر والذي يكون في تمام الساعة الرابعة و28 دقيقة فجراً، على أن يكون موعد السحور في الساعة الثانية و10 دقائق، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و10 دقائق فجرا.

عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف الجمعة 24-3-2023

وأضافت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الرسمي، أن عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف يوم الجمعة 24-3-2023 والموافق ثاني أيام شهر رمضان المبارك، تكون 13 ساعة و59 دقيقة.

موعد الإفطار في ثاني يوم رمضان ببني سويف

ويعد موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الجمعة 24-3-2023 هو موعد الإفطار في ثاني يوم في شهر رمضان المبارك وموعد الإفطار الذي ينتظره الملايبن من أبناء المحافظة.