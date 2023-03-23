أمين الفتوى لـ قناة الحياة: أطول مدة شرعية لعذر المرأة في رمضان 15 يوما

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أطول مدة شرعية للعذر الشرعي للمرأة في شهر رمضان، 15 يوما، لافتا إلى أن هناك سيدات يدركن الفارق بين دم الحيض والاستحاضة.

العذر الشرعي

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته بحلقة برنامج «الدنيا بخير»، المذاع على قناة «الحياة»: «لو طال العذر الشرعي عن 15 يوما، فإن بعض السيدات لديهن عادة تستطيع التمييز بها فقول مثلا عادتي 5 أيام، يبقى كل اللي بعدها ده دم استحاضة وتستطيع التفرقة بينها بتغير لون ورائحة الدم، لو لم تعرف التفرقة يصبح أقصى مدة للحيض 15 يوما».

الزكاة

كما تحدث الشيخ عويضة عثمان، عن قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام، موضحا أنه يجوز إخراج زكاة الفطر في أي يوم ووقت في رمضان، معقبا: «تأخير إخراج الزكاة إلى نهاية الشهر هو من السنة النبوية».