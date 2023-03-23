أولى حلقات «محصلش حاجة» على الراديو «9090».. علموا أولادكم الرضا والقناعة

تناولت الإعلامية بسنت بكر، قيمة القناعة في حياة الإنسان وأهميتها في الشعور بالرضا، فهي كنز يفنى، فالشخص القنوع بما يملك وبما قدر الله له من الرزق يكون متصالح مع نفسه ومع الآخرين، ومن لا يرضى سيظل متعبا ومكتئبا، ولابد أن يحرص كل شخص على غرس الرضا والقناعة في نفوس الأطفال منذ الصغر.

من قنع شبع وعلموا أولادكم القناعة

وأضافت «بكر»، في أولى حلقات برنامج «محصلش حاجة»، المذاع على «راديو 9090»، أنه لا بد ألا تجاب كل طلبات الأطفال في كل وقت حتى يتعلمون أن الحياة لا تمر على وتيرة واحدة، فاليوم تكون هناك وفرة مالية، والغد ربما تكون هناك أزمة مالية، فحياة الإنسان تختلف من وقت لآخر ما بين يسر وعسر.

وتابعت: «الأطفال من الضروري أن يتعلمون ذلك من خلال الآباء والأمهات بشكل عملي»، واختتم بسنت بكر كلامها قائلة: «من قنع شبع وعلموا أولادكم القناعة».

ويتناول برنامج «محصلش حاجة» في قالب درامي ساخر معالجة منظومة القيم الإنسانية وبعض السلوكيات الخاطئة التي طرأت على الشخصية المصرية تحت شعار «معلش محصلش حاجة» الجملة التي نالت من المفاهيم الصحيحة والقيم الإنسانية الأصيلة.

«محصلش حاجة» على الراديو «9090»

ويحاول البرنامج إلقاء الضوء على القيم الأخلاقية الجميلة المتعارف عليها، ومناقشتها بشكل سلس وبسيط يصل لكافة الناس ويضعهم على حافة التفكير ومراجعة أخلاقهم وسلوكياتهم وإنسانيتهم في علاقاتهم بعضهم البعض.

البرنامج فكرة وتقديم الإعلامية بسنت بكر، ورشة الكتابة بسنت بكر ومحمد مصطفى، دراما إذاعية محمد مصطفى، غناء وألحان وتوزيع إهداء من الموسيقار شادي مؤنس، كلمات التتر بسنت بكر، الإخراج الإذاعي محمد صلاح، إنتاج الراديو 9090، ويذاع يوميا في تمام الساعة 1:10 ظهرا طوال شهر رمضان.