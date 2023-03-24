روبي تلفت الأنظار وتتصدر التريند عقب عرض أولى حلقات «حضرة العمدة»

حصد مسلسل «حضرة العمدة» الذي تقوم ببطولته الفنانة روبي، وينافس بقوة خلال السباق الدرامي الرمضانى الحالي، على إشادات واسعة من الجمهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بالتزامن مع انطلاق أولى حلقاته مساء الخميس، ما جعله يتصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل العالمي والسوشيال ميديا، خاصة أن أحداث الحلقة الأولى جاءت مليئة بالإثارة والتشويق والغموض.

ردود أفعال قوية وإشادات واسعة بمسلسل «حضرة العمدة»

أبدى الكثير من المشاهدين والمتابعين، إعجابهم بأحداث الحلقة الأولى، في أقل من ساعة بعد العرض، منتظرين باقي الحلقات التي تعرض يوميا على شبكة قناة الحياة الفضائية في تمام 8:15 مساء، وعلى منصة واتش ات الرقمية.

وأشاد الكثيرون بأداء النجمة روبي، المميز خاصة أنها تقدم دورا جديدا لم تقدم مثله من قبل على مدار مشوارها الفني، وجاءت تعليقات المتابعين إيجابية، منها «من الواضح كده إن المسلسل ده هيثير انتباه ناس كتير، لإنه يجمع بين تفكير وتقاليد عائلات الصعيد والأصالة بتاعة زمان، والحياة دلوقتي».

ومن الجدير بالذكر، أن الفنانة روبي، تؤدي دور «صفية الفارس»، أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، التي تتعرض لضغوطات كبيرة من أهلها، لكي تعود للعيش في قريتها، وهي ليست مجرد قصة ممكن نشاهدها في مسلسل»

«حضرة العمدة» يتصدر التريند.. ماذا تفعل روبي فى قرية «تل شبورة»؟

ورأى الجمهور أن دور النجم احمد رزق، مختلف ومميز حيث تحمل شخصيته في العمل «المستشار جلال» الكثير من الأسرار والغموض، وفوجئ الكثير بأداء ولهجة ولوك النجم محمد محمود عبدالعزيز.

كما نال المخرج عادل أديب، والمؤلف إبراهيم عيسى، ومدير التصوير علي عادل، قدرا من الإشادة حيث عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن إعجابهم بالقصة المكتوبة بحرفية، والصور المبهرة وأداء النجوم المشاركين.

مفاجآت فى الحلقات القادمة لمسلسل «حضرة العمدة»

أصبح الجميع ينتظر ماذا يحدث بعد فى قرية «تل شبورة»؟ خاصة بعدما فازت «صفية عارف الفارس» بالعمدية، في تلك القرية التي عاشت فيها طفولتها حتى أتمت مرحلة الثانوية العامة، ثم غادرتها إلى القاهرة لتلتحق بالجامعة الأمريكية، التي تخرجت فيها، وأصبحت تعمل بها أستاذة لعلم النفس، ومن ثم تعود للقرية لتدير شئونها.

«تل شبورة» ليست قرية حقيقية، ولكنها قرية رمزية تشبه كثيرًا من القرى، وينشب بها صراع بين عائلتى «الفوارسة» و«الدهايشة»، حتى تصل «صفية» ومن ثم تنقلب كل قواعد الصراع رأسًا على عقب، وتكسر التابوهات، فهل تنجح فى إنهاء الصراع أم أنها ستؤججه أكثر؟ هذا ما يتم رصده ومناقشته خلال الحلقات المقبلة وتشهد الكثير من المفاجآت.

قنوات عرض مسلسل «حضرة العمدة»

يتم عرض حلقات المسلسل على مجموعة قنوات الحياة الفضائية، بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية.

أحداث وأبطال «حضرة العمدة»

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكل هذه القضايا.

ويشارك خلال العمل، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 50 فنانا وفنانة في مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة.

أما الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل، للموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل أديب.